Riquelme acusa ‘coyotaje’ en licitación de CFE

La asignación de contratos para la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad se dio en base a prácticas de coyotaje, pues la mitad de los pedidos fueron para un solo productor, que no tendrá capacidad para abastecer por sí solo la cantidad del mineral, advirtió el Gobernador, Miguel Riquelme, en tanto el presidente del Congreso, Marcelo Torres, acusó un arreglo turbio en esa licitación.Miguel Ángel Riquelme, Gobernador del estado, advirtió prácticas de coyotaje en la asignación de contratos para la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad.Explicó que las 330 mil toneladas de carbón autorizadas por la CFE para sus centrales termoeléctricas en Nava se dividieron en dos: una de 165 mil para 90 carboneros incorporados en la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi) y el resto para la empresa Minera y Acarreos Flores, S.A de C.V.Los cerca de 80 productores de carbón agrupados en dos uniones de la Región Carbonífera buscarán revertir el fallo de la licitación de CFE que asignó la mitad de 330 mil toneladas a un productor particular.César Ceniceros, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, y Óscar Fuentes, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, afirmaron que existió un acuerdo para que todos los productores se adhirieran a la oferta que realizaría a la CFE la Prodemi del Gobierno de Coahuila, pero uno de ellos “agandalló” y participó en la licitación.Minera y Acarreos Flores, S.A de C.V. pertenece a la familia Flores. Antonio Flores Guerra es el presidente del Consejo de Administración y también está al frente de Minera Don Chilo, otra de sus filiales. En 2017, su hermana Tania Vanessa, compitió por la alcaldía de Múzquiz como abanderada de Unidad Democrática de Coahuila. No ganó la elección y actualmente se desempeña como regidora en ese mismo municipio.También en 2017, Minera y Acarreos Flores, apareció en la lista de empresas restringidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para funcionar en la extracción de carbón, al no cumplir con medidas mínimas de seguridad para sus obreros.El Gobernador tiene la teoría de que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo engañan sus colaboradores sobre la realidad de Coahuila, en este caso, sobre la forma en que se licitó la adquisición de 300 mil toneladas de carbón para las termoeléctricas de la CFE.