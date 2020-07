Riquelme e Ildefonso Guajardo en ‘La Perspectiva de Coahuila ante el T- MEC’

Escuchar Nota

"Estamos decididos a recobrar la importancia de nuestra industria, que en los últimos años nos ha ubicado como uno de los estados más exportadores; todavía en el primer trimestre de este año nos situamos en el segundo lugar, con el 12.5 por ciento de la participación total nacional y el 15.15 por ciento de tasa de crecimiento", declaró Riquelme Solís.



"Los empresarios de Coahuila ante las dificultades impuestas por la pandemia, ratificaron su compromiso con el desarrollo del estado y, por nuestra parte, desde el Gobierno hemos impulsado mejores estímulos fiscales y oportunos esquemas de financiamiento que les permitan una pronta recuperación de sus operaciones", precisó el Gobernador.



En un intercambio de opiniones y experiencias con empresarios y emprendedores de la entidad, se efectuó la conferencia, a cargo del ex Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, y encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís., se amplió sobre las expectativas y oportunidades que Coahuila tiene a partir de la entrada en vigor del Nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como atender todas las dudas a los asistentes y a quienes estuvieron a través de los medios digitales de manera virtual.El Mandatario estatal puntualizó que para Coahuila este Tratado tiene especial relevancia debido a la productiva relación comercial con estos países, que ha permitido estar al frente de la industria automotriz y exportadora, así como enfrentar los nuevos retos impuestos por la pandemia y avanzar en el proceso de reactivación económica por región de manera gradual, conforme lo permiten las condiciones de salud pública de cada una de ellas y con estricto apego a los protocolos establecidos.Ante ello, también destacó que a pesar de las dificultades de la contingencia no se ha detenido la inversión en la infraestructura para el desarrollo ni la construcción de las obras destinadas a superar los rezagos sociales.Así como contar con el compromiso de los propios empresarios y comerciantes para, en un marco de mutua colaboración y diálogo abierto, establecer estrategias específicas por sector para la reapertura de las empresas y la reactivación de los comercios.Subrayó que si Coahuila aprovecha las fortalezas y las oportunidades que ofrece las condiciones del comercio internacional, va acelerar el paso para volver a la marcha de crecimiento sostenido., además de agradecer su compromiso, orientación y firme respaldo con los que Coahuila elevó los niveles en Inversión Extranjera Directa (IED) y la generación de empleos formales.En la conferencia, el ex Secretario de Economía, Guajardo Villarreal, recomendó a todos los sectores de Coahuila analizar las nuevas oportunidades de proveeduría del T-MEC, sobre todo en áreas de integración de insumos, que en el caso automotriz pueden ir a partes de plásticos especializados, aditamentos electrónicos que antes se importaban de otras partes del mundo, por lo que hay una cadena de oportunidades que debe ser capitalizable.En el caso específico de la cadena agroalimentaria, se deberán buscar los esquemas de integración más profunda, como en proyectos de energías renovables, así como prepararse con toda la normatividad y que se dé cumplimiento en lo laboral., donde los efectos van a ser permanentes, por lo que se van a desarrollar nuevas áreas de interés y de inversión que pueden ser altamente explotados en Coahuila.