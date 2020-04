Riquelme hará valer facultades como gobernador para que respeten acuerdos

Escuchar Nota

“Debido a que cada alcalde tiene el pulso de las necesidades de su municipio, de aquí al lunes estaremos puntualizando cuáles son los comercios que tendrán que cerrar y cuáles son los horarios de las actividades esenciales”, detalló Riquelme Solís.



“En Monclova ya se estableció el horario corrido, con lo que se pretende disminuir la movilidad. Nos estamos poniendo de acuerdo”.

“Pero entre menos gente haya en los hospitales, es mejor. Tenemos que seguir incentivando a la ciudadanía para que apoye”, insistió el gobernador Miguel Riquelme.



, en respaldo de los alcaldes y alcaldesas de Coahuila y con respeto a la autonomía municipal, hará valer su facultades como Gobernador con el fin de que se cumplan debidamente todas las disposiciones de los Subcomités de Salud Regionales, ya que la responsabilidad es de todos.La coordinación con los municipios es importante y el diálogo también, por lo tanto la apuesta del Gobierno del Estado es que se fortalezcan, ya que no se les está dejando solos, sino al contrario, enfatizó el Mandatario estatal., “en algunas partes del estado se ha tomado a la ligera por un sector de los ciudadanos, ya sea por emergencia o actividad esencial, pero también por omisión. Estamos esperando un pico del contagio y deben saber los ciudadanos que esto no es un juego”.de la contingencia en sus medidas de prevención del COVID-19, y las acciones emprendidas han sido las correctas.Ahora lo que se hace es reforzar las medidas de cuidado y restricción de movilidad hacia los ciudadanos que han sido omisos y siguen en la calle aunque no realicen actividades esenciales.En recorrido de supervisión de lo que será el Parque Lineal de Saltillo, expresó que dado que los próximos días son cruciales de acuerdo con los expertos, en forma conjunta con los alcaldes y alcaldesas lo único nuevo que se hará serán los “ajustes“ en los horarios de actividades de los establecimientos comerciales, para que trabajen como los bancos, es decir, mediante horarios corridos.En la Región Centro, como parte de la Fase 3 el nivel de contención será mayor, con protocolos más puntuales para restringir la movilidad ciudadana, y que se logre la conversión de los hospitales para que lapara atender la demanda que se pueda llegar a requerir, en función de los contagios en estos 15 días.