Riquelme refuerza estrategia contra Covid e inaugura hospital móvil

“Todos han sido apoyados por usted, Gobernador, es el reflejo de un trabajo pensando en momentos difíciles, una muestra de que hay que trabajar los tres sectores en conjunto para lograr mejores resultados y lograr un Coahuila mejor”.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en gira de trabajo por la, puso en marcha el segundo Hospital Móvil en Monclova, el “Moisés Itzkowich”, con un monto de inversión de 6 millones de pesos, gracias a la participación de los sectores empresarial, municipal y estatal., presidida en el evento por el empresario Luis Miguel López Bravo, Director General del Grupo Regiopytsa, el apoyo que brindan con la donación de infraestructura del hospital, que llega para reforzar la región en materia de salud, así como a la empresa GIMSA, de Gerardo Benavides Pape, por prestar el terreno ubicado en el Blvd. Pape, porque de esta manera se puede trabajar y hacer frente a la pandemia del Covid-19, en la que se ha trabajado anticipadamente con medidas preventivas.se ha convertido en un ejemplo por el esfuerzo mancomunado entre Estado y Municipios, logrando salir adelante.El Hospital Movil consta de cinco domos a base de perfil tubular y lona, mientras que los pisos son firmes de concreto, instalaciones ubicadas en una superficie de 1,047 metros cuadrados.Cuenta con instalación hidráulica, rehabilitación de cisterna, calentador de agua, tanque estacionario de gas y tiene una subestación de15 KVA, alumbrado a base de lámparas, reflectores, está totalmente climatizado y se tiene una sala especial para que los familiares de los pacientes puedan comunicarse a través de llamadas zoom o en línea.sostuvo reunión de evaluación con los enlaces responsables del Gobierno Estatal y Municipal en cada una de las cinco regiones del estado, para analizar el trabajo realizado a la fecha., va a coordinar la estrategia de contención y para definir la instalación del Hospital Móvil en el Municipio de Acuña, para lo que se celebrará convenio con el IMSS en términos similares que el establecido en el Municipio de Monclova.Entre los puntos que se trataron durante la reunión, es que se reforzará el exhorto a la ciudadanía en general para que se respeten las medidas sanitarias, y se continuará con los filtros sanitarios para su revisión.De la misma forma, recomendó a las personas que no salgan de sus hogares si no es necesario, y si lo hacen, que sea también respetando la sana distancia y utilizando el gel antibacterial.El Mandatario estatal refirió: “Ante el incremento de hospitalización en el estado, tenemos que transparentar cuál es el nivel de positivos en cada uno de los hospitales; en cuánto tiempo se dan de alta los pacientes positivos, y los hospitalizados que son de síntomas menores, ver el tiempo que requieren estar internados para darle atención a más pacientes”.De manera específica se examinó la reapertura económica o la liberación de actividades de todos los sectores productivos y sociales, que será acorde al trabajo de prevención y disminución de contagios., con el objetivo de que el personal del Laboratorio Estatal pueda trabajar y capturar los datos y empatarlos con la plataforma del Gobierno Federal., les pidió sumarse a la campaña de información sobre el uso del cubrebocas obligatorio en Coahuila, porque anunció que iniciarán medidas más estrictas para quien no lo porte, ya que las familias coahuilenses han relajado medidas y tienen convivencias con mayor número de personas, por lo que hay más casos de asintomáticos, y para bajar movilidad iniciarán vigilancia con las unidades Covid-19, Protección Civil y policías municipales.