Riquelme y 6 gobernadores cierran filas con Jalisco

“Los temas que van ocurriendo en el día día tienen que ser resueltos principalmente por la autoridad competente. Aquí en ambos casos hay una actuación de los gobiernos con responsabilidad, y no politizando el tema, lo que se busca es que no ocurra en ninguna entidad, que nos respetemos”, expresó.



“Ambos gobernadores (de Jalisco y Colima) tienen todo nuestro respaldo. Como gobernadores nos ponemos la camiseta de lo que sucede diariamente en cada uno de nuestros estados, y la coordinación en todos los rubros, pero sobre todo en el tema de seguridad, tiene que ser precisamente eso: una coordinación y una corresponsabilidad (con el Gobierno Federal).

Así lo hemos manifestado y así hemos actuado en consecuencia”.

Hoy celebramos la Reunión Interestatal #COVID19 desde #Tequila, Jalisco; dimos seguimiento a las acciones conjuntas de vigilancia epidemiológica en el marco de la reactivación económica gradual, resaltando la importancia de unir esfuerzos en el desarrollo de energías renovables.

“El combate a incendios ha quedado prácticamente en manos de las entidades federativas, con menos brigadas comunitarias y sin nuevos proyectos de servicios ambientales. Las campañas de reforestación están olvidadas. La vigilancia ha quedado reducida a su mínima expresión y los Estados están impedidos en su actuación porque muchas de las atribuciones son de orden federal”, aseguró.



“En Coahuila, los 23 proyectos en desarrollo, 10 de ellos en etapas avanzadas, han sido afectados por las nuevas regulaciones de la Federación”, informó el Mandatario coahuilense



“Desde Coahuila, hago un llamado a los gobiernos locales a recobrar la esperanza por conservar la riqueza natural que es patrimonio de todos los mexicanos. Con iniciativas locales, con ética y rumbo claro, prosigamos en la lucha por proteger nuestro medio ambiente y garantizar el entorno de vida que nuestras comunidades merecen, y que tenemos la responsabilidad de heredar para la vida de las generaciones presentes y por venir”, enfatizó Riquelme Solís.



“Nos une la convicción de que la violencia no es el camino para reclamar justicia, el dolor, la indignación y empatía por quien ha perdido la vida. Debe provocar la aplicación de la Ley y el castigo a los responsables”, advirtió.



“En este marco, y dada la situación tan compleja, es urgente un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para unificar criterios en los Estados y definir prioridades que permitan salvar vidas por contagios de Covid-19 o por las otras enfermedades”, expresaron.



, y exigieron a la Federación abrirse al diálogo básico e inclusivo y su actuación responsable en los temas de seguridad, salud (estrategia contra el Covid-19) y políticas que afectan al medio ambiente.Además, los ocho gobernadores coincidieron en que el cambio climático no podrá ser mitigado sin las energías limpias, algo que el Gobierno Federal ha frenado., pero en especial en la seguridad para buscar mantener la paz en todos los aspectos en sus territorios.Riquelme Solís aseguró que en este Día Mundial del Medio Ambiente, en México no hay nada qué celebrar ante el entorno ominoso, de desamparo y de olvido que vive nuestro país en esa materia.A esta mesa de trabajo y representando a los estados de la Región Centro-Bajío-Occidente (Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato) se unió Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Mandatario de Guanajuato.Los integrantes de este grupo de trabajo trataron temas y llegaron a acuerdos en materia de salud, reactivación económica y por elEn su intervención, Riquelme Solís, al igual que el resto de sus homólogos, reiteraron su apoyo a los gobernadores de Jalisco y Colima ante las protestas que se han vivido en ambos estados en los últimos días., hoy en México carece de esencia y de significado luego de las drásticas reducciones de programas y de presupuestos, tanto de personal como de actividad en el sector ambiental, que se han padecido en los dos últimos años por parte del Gobierno Federal.Asimismo, indicó que el cambio climático no podrá ser mitigado sin las energías limpias, y que México será incapaz de cumplir con sus compromisos ambientales ante la comunidad internacional, luego de que la nueva regulación federal cancelara proyectos de este tipo.Agregó que lo anterior representa la suspensión de una inversión de 3 mil millones de dólares, la pérdida de 18 mil empleos formales, además de la incertidumbre y desconfianza de los inversionistas., señaló que el total del bloque de gobernadores respalda la decisión prudente de Jalisco y Colima frente a las provocaciones.Los gobernadores leyeron un pronunciamiento en el que destacan que este grupo de Estados seguirá regulándose por semáforos locales en la estrategia regional a la que han denominado ‘Nueva Convivencia Social’.Consideraron que las políticas federales impuestas no atienden con recursos y solidaridad el fondo de las crisis de salud y económica que enfrenta todo el pueblo en sus estados.+ Los gobernadores reunidos rechazan el semáforo construido de manera unilateral, porque se ha violentado por segunda ocasión el acuerdo del libre consenso con todas la entidades federativas, y en particular con un diálogo abierto y directo con el consejo de salubridad.y será el que esté vigente.y tienen que actuar de manera cautelosa.de reapertura gradual de la economía., e hicieron un llamado a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad en general a moverse con los protocolos de esta nueva realidad en la que vivimos., así como la instalación de una mesa jurídica para la redacción del marco legal de la nueva realidad, donde analizarán, por ejemplo, establecer la obligación de hacer pruebas a las empresas y otras actividades económicas.y aumentar el aislamiento social; estas medidas se van a trabajar junto con los respectivos secretarios de Salud.de manejo de la epidemia.Todos los gobernadores coincidieron en que sin el apoyo y el compromiso de los ciudadanos, no habrá estrategia que funcione y no habrá manera de salir de esta grave crisis sanitaria., explicó que su presencia en esta reunión se debe a la necesidad e interés de crear un puente de entendimiento entre las regiones, y ver una propuesta consensada entre estados.Dijo además que las estrategias en materia de desarrollo económico que se han generado en esta reunión Interestatal Noreste pueden empezar a trabajarse, y coordinarse con los gobernadores que integran la