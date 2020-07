Rivaldo ve posible juntar a Messi y Cristiano Ronaldo en la Juventus

Escuchar Nota

“Con toda esta especulación, creo que algunos agentes, representantes ya están soñando con una asociación de Messi-Ronaldo en la Juventus y el impacto que tendrá en el mundo. Creo que es el momento”, dijo el brasileño para Betfair.



“Sería histórico ver a los dos jugando juntos y estoy seguro de que a muchos de los patrocinadores de la Juve les gustaría ayudar financieramente, por lo que también es una posibilidad para Messi”, sentenció Rivaldo.



Ciudad de México.- Rivaldo, ex futbolista del Barcelona y campeón del Mundo con Brasil, habló sobre la posible salida de Lionel Messi del cuadro culé, quien podría irse gratis en 2021 tras finalizar su contrato y aseguró que sería un gran momento para juntar al astro argentino con Cristiano Ronaldo en la Juventus.Asimismo el ex atacante deldijo que dicha operación, la cuál para él sería histórica, podría ser una opción muy viable para el futuro de, en caso de que decida no continuar su carrera en la entidad catalana.Información por Milenio