Roba a 30 mexicanos en la Champions

Un hombre identificado como Luis Rodríguez fue entregado a elementos del Cuerpo Nacional de Policía ayer, afuera del Estadio Wanda Metropolitano, acusado de no proporcionar boletos a por lo menos 30 aficionados mexicanos que se los habían pagado.Los asistentes aztecas dijeron a los oficiales, que resguardaban la Final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham, haber pagado desde hace semanas entre 60 mil y 80 mil pesos por entradas para el juego.Luis los citó en el Hotel Villa Magna, donde los entretuvo desde las 12:00 horas hasta las 20:00 con diversas versiones y promesas de entregarles los boletos pagados, asegurando que la UEFA le había quedado mal. Se hizo acompañar de una mujer que se identificó como Gigi.Al llegar al estadio le dijo a una veintena de aficionados, que lo siguieron del total del grupo, que no localizaba a la persona que le entregaría las entradas por lo cual fue entregado a los policías, entre intentos de algunos por golpearlo.Las autoridades se encontraban tomando declaración a los mexicanos, quienes no quisieron dar sus nombres, y se dirigían a la estación de San Blas para continuar con el proceso.Los mexicanos identificaron a Luis Rodríguez como dueño de una empresa llamada Steel Media Group LLC, con base en Miami, quien vestía una camiseta del Atlante al momento de ser detenido, les dijo a los mexicanos ser de origen hondureño radicado en Miami.Debido a la demanda de los aficionados ingleses, los boletos se cotizaban en Madrid en reventa en no menos de 10 mil libras esterlinas, alrededor de 247 mil pesos al día de hoy. En taquilla hubo desde mil 400 pesos.