Roba en 55 segundos un vestido de $10 mil en Saltillo

valuado en 10 mil pesos. El robo sucedió cerca de las 19:00 horas del jueves en la boutique Christian, ubicada en la calle Xicoténcatl, en el Centro de la ciudad. Los hechos quedaron registrados en video.En las imágenes capturadas por dos cámaras y desde diferentes ángulosy, cuando logra ubicar la prenda deseada, la descuelga, la dobla y voltea para revisar que nadie la esté viendo antes de guardarla en bolsa tipo morral que lleva para luego salir del negocio como si nada.ayer por el propietario de la boutique,y aunque a ultimas fechas no había sido frecuente, ahí quedó grabada la visita de este tipo de personas, de las cuales nunca estamos exentos”, reclamó.pues esta ocasión el vestido tiene un valor de 10 mil pesos, pero sí son muy considerables para las grandes tiendas de cadenas”, expresó el comerciante, quien dijo que presentará la denuncia correspondiente con la confianza de que las imágenes sirvan para identificar a la ladrona de vestidos.“Necesitamos mejores leyes y cubrir todas las lagunas que presenten las actuales,, y muchas veces es por falta de denuncias, por lo que hago un llamado a los comerciantes, para denunciar y no quedarnos callados, para poder facilitar que todas estas delincuentes se queden un buen tiempo tras las rejas”, señaló.Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos del Centro, Salvador Rodríguez Saade, admitió que“Aunque sí hemos avanzado con los grupos de WhatsApp, y hemos venido bajando esto, porque ya las reconocemos, pero llegan grupos de otras ciudades, que no las conocemos y esas son las que nos pegan”, afirma.