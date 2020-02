Roba perro para regalarlo a su novia en San Valentín

Escuchar Nota

Es el caso de un joven argentino de 22 años que no supo qué regalarle a su amada este pasado 14 de febrero. Y la decisión que tomó fue la peor posible. Cristian Ponce quiso impresionar a su novia regalándole un perro.Una decisión que le puede costar cara a este joven argentino, que puede enfrentarse a un grave problema legal por cometer un robo para intentar contentar a su novia por San Valentín. Los dueños del caniche pronto dieronpor la suerte que podría haber corrido el animal. Los agentes rápidamente dieron con Cristian y el perro.El joven intentó huir pero fue rápidamente interceptadoLos agentes interrogaron al chico a pie de calle. ¿Por qué había intentado robar el perro de sus vecinos? El joven, entre lágrimas, confesó su plan ante la atónita mirada de la Policía: su novia quería un perro “de este tipo” (en referencia a su raza) pero él no tenía dinero para comprárselo.. “No tengo plata (dinero) y ella ansiaba tener un perro, no quería verla en San Valentín con las manos vacías”, explicó al ser interrogado.Pero la excusa no fue suficiente: los policías entregaron la perrita a sus dueños, sana y salva, y detuvieron al joven.