Roban 10 mil dosis de vacuna para la influenza

Ciudad de México.- El IMSS informó sobre el robo de 10 mil 100 dosis de la vacuna Vaxigrip para prevenir la influenza, el cual ocurrió el pasado 12 de octubre a la altura de la avenida Bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense, cuando un camión de servicio subrogado transportaba cargamento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Estado de México Oriente.



En consecuencia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por el ilícito y detalló que se trató de más de 100 piezas de la vacuna Vaxigrip, lo que equivale a 10 mil 100 dosis del material, por lo que no se garantiza la seguridad y eficacia del producto, además de que su uso o aplicación representa un riesgo para la salud.



“La Cofepris fue notificada por el IMSS del robo de la vacuna Vaxigrip suspensión, con número de registro sanitario 478M96SSA, fabricada por Sanofi Pasteur, con número de lote U3J491V y fecha de caducidad el junio de 2021, para uso exclusivo del sector Salud. Vaxigrip es una vacuna para la inmunización activa contra el virus de la influenza A y B”, anunció la institución.



En lo que va de octubre, la Cofepris ha emitido al menos cuatro alertas sanitarias por el robo de fármacos y su comercialización, tal como ocurrió con la sustracción de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos el 5 de octubre en Iztapalapa, Ciudad de México.



Mientras que por robo y venta ilegal de vacunas contra la influenza, la Cofepris ha emitido tres alertas sanitarias, la primera fue por la falsificación del biológico Fluzone quadrivalent, de la empresa Sanofi Pasteur, con el registro sanitario 146M2014SSA, el cual fue identificado con los números de lotes: EUH21- 74AC, EUH071AB y E0H07- 1AB, todos con fecha de caducidad en enero de 2022.



La farmacéutica enfatizó que esta vacuna se encuentra en proceso de análisis por la Cofepris para poder realizar su venta y distribución en el mercado mexicano, por lo cual no se ha distribuido ningún lote del producto referido para la venta en territorio nacional.



La segunda alerta sanitaria advierte sobre la comercialización ilegal de la vacuna Vaxigrip del mismo laboratorio, que es producida para uso exclusivo del sector Salud, por lo que no es posible comprarla en farmacias o consultorios.



En la última alerta, de la que informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la reguladora alertó a la población que estos lotes de vacuna contra influenza son dirigidos especialmente a hospitales públicos, por lo que no pueden comprarse en farmacias particulares, hospitales privados o en internet.



“A los hospitales privados, farmacias y puntos de venta se les recomienda abstenerse de adquirir [estos] productos; son de uso exclusivo del sector Salud, lo anterior en conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud”.



Invitó al público a que, en caso de identificar su venta fuera del sector Salud, no lo adquiera y denuncie de inmediato ante la Cofepris.



“Llamamos a reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado con el uso o consumo de medicamentos; esta comisión federal continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo”.



El IMSS, a cargo de Zoé Robledo, señaló que en cuanto tuvo conocimiento del robo informó a la comisión federal sobre las piezas sustraídas y el número de lotes robados, con la finalidad de que se tomen medidas preventivas y no se haga mal uso de los insumos.



“El proveedor del servicio de transporte hizo la denuncia de los hechos correspondientes ante el Ministerio Público [MP], el IMSS se mantendrá atento al desahogo de la investigación y colabora en lo que sea requerido, con base en su competencia”, dijo el instituto.



El organismo realizó la denuncia correspondiente por estos hechos como posibles constitutivos de delito ante la agencia del MP de la Federación, con sede en Texcoco, Estado de México.



Anoche, en conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que la vacuna Vaxigrip es gratuita, por lo que ninguna persona debe pagar por ella. Alertó sobre los robos hormiga que ocurren en almacenes y unidades del sector público.



“Hemos detectado robos francos, abiertos, justo del que se informó en una instalación del IMSS, pero existe otra modalidad, el robo hormiga, en el interior de instituciones públicas hay sabotaje (...) Se extrae la vacuna y se vende en consultorios, hemos detectado cotizaciones de venta de entre 500 a 800 pesos”.