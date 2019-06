Roban $200 mil de oficinas de la CTM

Las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México donde despacha el dirigente Leocadio Hernández Torres fueron robadas durante la noche, confirmó el representante legal de la central obrera.Aunque no se ha determinado la cifra del hurto, se estima que supera los 200 mil pesos entre dinero en efectivo que estaba para pagar la nómina de trabajadores y cheques pendientes de entregar.Los amantes de lo ajeno lograron ingresar al edificio sindical ubicado en la avenida 16 de Septiembre, lo que se detectó la mañana de este viernes al llegar a laborar el personal de dicha central obrera.Se mencionó que ingresaron por el segundo piso, violentando los candados de las puertas, lograron entrar al lugar y se llevaron dinero que había en la caja chica y así se dieron a la huida.El representante no quiso dar declaratoria y solo mencionó que fue intento de robo, ya que no quería alarmar a los trabajadores.Trascendió que el ladrón es un extrabajador del edificio que sabía de los movimientos y dónde se guardaba el dinero, lo cual se pudo detectar gracias al sistema de cámaras de vigilancia de la central obrera y con esa información se logró ya el arresto por parte de la Policía de Investigación Criminal.