Roban 250 automóviles asegurados cada día: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que entre mayo de 2018 y abril de 2019 el promedio diario de vehículos robados fue de 250 unidades.“Cada día se roban, en promedio, 250 vehículos asegurados; sin embargo, desde 2015 no habíamos reportado una disminución en este delito… Consideramos que es importante evaluar las acciones de mejora y fortalecerlas para que esta ligera disminución pueda convertirse en un cambio de tendencia que genere un impacto significativo en materia de seguridad”, apuntó el director general de la asociación, Recaredo Arias.Según las cifras de la AMIS, Guadalajara, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Puebla, Culiacán y Zapopan, concentraron uno de cada cuatro robos de los 91 mil 542 vehículos asegurados robados a nivel nacional, cantidad que tuvo un mínimo decremento de 1.3% respecto del año previo.De manera particular, en Guadalajara se registraron seis mil 446 robos (un aumento de 1.1%); Ecatepec de Morelos, 6 mil 263 (una disminución de 15.2%); Tlalnepantla de Baz, 2 mil 685 casos (una reducción de 19.2%); Puebla, 2 mil 602 (un incremento de 16.1%), Culiacán, 2 dos mil 367 (una caída de 7.5%) y Zapopan, 2 mil 314 hurtos (una baja de 6.9%).De acuerdo con la AMIS, estos municipios también presentan el mayor número de robos con violencia, cuyo porcentaje a nivel nacional es de 61.4%.“El índice de robo con violencia ha aumentado y es preocupante, pues 10 entidades superan la media nacional: Guerrero, con 79.0%; Sinaloa, 77.5%; Estado de México, 72.5%; Puebla, 72.3%; Tlaxcala, 71.0%; Zacatecas, 70.7%; Tabasco, 66.2%; Michoacán, 66.1%; Guanajuato, 64.7%, y Tamaulipas, 64.2%”, informó Arias.De igual manera, reveló que las submarcas de vehículos con mayor número de reportes de robo en el último año son: NP300/Pick up (Nissan), con 5 mil 799 unidades robadas; Tsuru (Nissan), 5 mil 515; Versa (Nissan), 3 mil 863; Aveo (General Motors), 2 mil 828, y los camiones Kenworth, con 2 mil 718 casos.El reporte de la industria aseguradora destacó un incremento cercano a 30% en el robo de vehículos en Puebla y Guanajuato, entidades en las que también creció el hurto de combustible que posteriormente se vende de manera informal, práctica conocida como huachicol.Ello explica por qué en estos estados el segmento de mayor afectación es el de transporte de carga, tanto ligera (pick-up) como de equipo pesado, pues 60% del total de robos en Puebla y 45% en Guanajuato son hacia este tipo de vehículos.El top cinco lo conforman: tractocamión de la marca Kenworth, tractocamión de Freightliner, caja seca de semirremolques, tractocamión de International, y Dolly de semirremolques. “Este fenómeno afecta directamente a la economía formal, con altos impactos en el traslado de mercancías y a toda la cadena productiva, situación que las empresas no aseguradas tienen que reconocer como pérdidas económicas, lo que influye directamente a los costos de producción”, afirmó Arias.Ante ello, el director general de AMIS, quien también funge como presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Seguros (GFIA, por sus siglas en inglés), recordó que “el robo de automóviles es el primer eslabón para toda una cadena de ilícitos posteriores en el país, lo cual tiene una afectación a todos los ciudadanos, aun cuando no sean los propietarios de los autos robados”.