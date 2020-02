Roban a pequeños la ilusión de jugar; Club Cafés de Bóxer se queda sin equipo

Escuchar Nota

“A final de cuentas es dinero que uno invirtió, que el presidente invirtió y a final de cuentas a los que más les pega es a los niños, nosotros como quiera tenemos que salvar la temporada, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para volver a sacar la utilería y sacar adelante la temporada y los niños”, comentó Salvador Badillo, vicepresidente del club.

“Duele, porque le dan a uno donde más le duele y le duelen más a uno los niños, porque está uno con la ilusión de jugar este deporte y sobre todo que son niños de escasos recursos que no pueden pagar a un club, duele porque el esfuerzo ahí está, quienes lo hicieron son gente que no tiene valores, no tiene escrúpulos”.

“A entrenar como si nada, hay que seguir entrenando, se han acercado amigos a ofrecer utilería que tienen, amigos en común para apoyarnos. Esperamos que la Afais nos pueda brindar su apoyo”, concluyó.

En medio de la noche le fueron robados los sueños a más de 100 niños del; la delincuencia no tuvo piedad de ellos y se llevaron toda la utilería para afrontar la temporadaEs su año de retorno, en donde la directiva ha hecho un enorme esfuerzo tras cuatro años de ausencia para sacar adelante este club, el cual es el único en no cobrar inscripciones, para que ahora, de un momento a otro los dejen sin nada.De hecho, la laborva más allá de solo prepararlos, va por los niños a sus casas en camionetas y los regresa, pues muchos de ellos son de escasos recursos, por ello la directiva, a manera de labor social, no cobra ni un peso.Ayer por la tarde estaban soldando la puerta del cuarto de donde sustrajeron las cosas durante la noche, viendo con tristeza cómo nuevamente se quedó sin nada, pues apenas hace unos días se llevaron la utilería al club, para que los rateros la desaparecieran así porque sí.Como si se tratara de un plan para hacer caer al club, los delincuentes se llevaron sólo la utilería, ya que sabían a lo que iban y por lo que iban,Por lo pronto, esta noche los niños seguirán sus entrenamientos, esperando pronto contar con sus equipamientos para demostrar en el campo que sus sueños se cumplen a pesar de las adversidades.