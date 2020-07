Roban camioneta con cajas de cubrebocas valuadas en más de $1 millón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una camioneta que transportaba 103 cajas con cubrebocas importados con un valor estimado de más de un millón de pesos, fue asaltada después de salir de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



De acuerdo con el reporte de la Carpeta de Investigación CI-FIVC-2/UI-1 S/D/00148/07-2020, el responsable del traslado Eduardo ‘Z’ de 48 años de edad indicó que el 14 de julio aproximadamente a las 13:30 horas acudió con una camioneta de media tonelada a recoger las 103 cajas con cubrebocas.



La víctima trabaja para la empresa "Logística Internacional Zame SC" quienes a su vez fueron contratados por la compañía “V Com Visión Comercia” la cual que se se dedica a la importación.



A las 17:00 horas salió de la aduana del AICM ubicada en calle 602 y calle Ruiz Cortines y al cruzar de la colonia Romero Rubio a la Moctezuma Segunda Sección, fue interceptado por una camioneta pick up Chevrolet azul oscuro, de la cual bajó un sujeto.



Detrás venia también un vehículo taxi VolksWwagen Vento de color rosa y blanco del que bajaron otros tres sujetos quienes abrieron la puerta de la camioneta y lo amagaron con un arma de fuego en las costillas.



Inmediatamente fue llevado al taxi donde fue retenido con palabras altisonantes, diciéndole que se tranquilizara y que no hiciera nada, poniéndole una gorra. Después de hora y media de traslado en el taxi fue bajado en Ciudad Azteca en un canal, frente a un Walmart donde caminó hacia la Avenida Central y tomó el Mexíbus.



La víctima pudo comunicarse con su esposa para que diera aviso del robo del vehículo al seguro, mientras que su cartera con documentos y dinero en efectivo se quedaron dentro del transporte. Al entrevistarse con los policías estimó que el monto de los cubrebocas robado y sus pertenencias era de un millón 94 mil pesos.



Horas más tarde, el vehículo fue ubicado por el GPS, en el municipio de Los Héroes Tecámac, Estado de México.