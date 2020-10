Roban computadoras del Banco del Bienestar en Querétaro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este sábado, la delegación del Banco del Bienestar en Querétaro fue victima de la delincuencia, pues cuando llegó el personal a laborar ya no había equipo de cómputo.



De acuerdo con información de la delegación, el vigilante no ha sido localizado, por lo que no se conoce si fue víctima de la delincuencia.



Las autoridades policiales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las investigaciones correspondientes.



Se reportó que varias computadoras, así como tarjetas de beneficiarios de programas habrían sido sustraídas, sin que hasta el momento se conozca el monto de lo robado.



Con información de Milenio.