Roban con dron bicicleta a ciclistas descuidados

Como bien sabes un drone es un vehículo aéreo no tripulado que se maneja con un control remoto.Pueden ser utilizados en una infinidad de tareas, desde actividades deportivas y fines de exploración hasta... para robar bicicletas.Sí, en serio, no estamos bromeando.Recientemente se dio a conocer que en la ciudad de Hustopece en República Checa a unos ciclistas descuidados un dron les robó una bicicleta.De acuerdo con información de UPI News, mientras estaban descansando un dron no tripulado descendió y sujetó a una bicicleta.Aunque el afectado lanzó su casco en un intento desesperado por recuperarla, fue en vano, la bici se elevó por los aires.Según afirman, el aparato dejó caer la bicicleta a unos metros de distancia.