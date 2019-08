Roban con intimidación farmacia en PN

Un solitario sujeto robó con violencia la farmacia Guadalajara que se encuentra ubicada en el bulevar Juan Pablo II y se llevó una cantidad no determinada de dinero después de amenazar a la dependienta del lugar.El delegado de la fiscalía general de justicia en la región norte uno, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, aseguró que ya iniciaron con las investigaciones sobre el caso aún y cuando no se ha presentado denuncia formal del hecho.La persona responsable no sacó ningun tipo de arma, solamente intimidó a la dependiente y le ordenó que le entregara el dinero y los cigarros.La mujer para evitar que recibiera algún golpe decidió entregar sus objetos para que la persona huyera.El ladrón salió del negocio y abordo un ecotaxi sin que pudiera ser detenido por elementos de la policía.Se activó la alarma de seguridad en el local pero no fue posible la detención de los responsables.