Roban consolas de PS5 de camiones en movimiento en el Reino Unido

Ciudad de México.- De por sí están escasos en el mundo y peor si existen rateros que se están llevando los pocos que hay; tal y como está sucediendo en el Reino Unido, donde de acuerdo al sitio Eurogamer, una banda de criminales está robando camiones repletos de Play Station 5.



COMO EN RÁPIDO EN FURIOSO, LOS ROBOS EN MOVIMIENTO



La técnica es conocida como "the rollover", la cual es muy similar a la que usan en la película de Rápido y Furioso cuando Toretto y compañía quieren asaltar un tráiler en la carretera.



De acuerdo a lo descrito por el diario The Times UK y que rescata Eurogamer, los robos son a toda velocidad, pues desde un auto se lanzan unas cuerdas, se abre la puerta del contenedor del camión y un sujeto comienza a sustraer la mercancía lanzándola hacia otro auto.



No solo se roban Play Station 5, sino también electrodomésticos de cualquier tipo, televisiones y un sinfín de aparatos diversos.