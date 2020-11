Roban hasta colchones en la colonia Puerta del Rey

Escuchar Nota

“Entre las 9 y media o 10 de la mañana tuvimos un robo, las cámaras de los vecinos pudieron detectarlo y estamos solicitando que nos pongan más vigilancia”, dijo.

, ubicado al oriente de la ciudad, los habitantes de este sector lograron captar en las cámaras de vigilancia el momento en que dos hombres cargan con un colchón que sustrajeron de un domicilio.La presidenta de colonos del sector, Azucena Flores Castillo, solicitó a las autoridades que refuercen la vigilancia en la zona ya que“Se ha tenido vigilancia peroen diferentes habitaciones”, agregó Flores Castillo.La mañana de este viernescuando robaban un colchón de un domicilio que no está habitado.Según los vecinos de la calle Leopoldo II,y por la mañana las cerraduras estaban forzadas.Los vecinos aseguran que, ya que no tienen permiso para instalar un negocio de ese tipo., todos dicen que es muy mala espina porque no sabemos por qué está aquí el autolavado siendo que es una casa habitación, por qué se le autorizó poner ese negocio”, agregó.Será el próximo lunes quecomo dato de prueba de la banda de ladrones que opera en dicho sector.