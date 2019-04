Roban maletín con medio millón de pesos

La Fiscalía General del Estado investiga el misterioso robo que sufrió un residente de Sabinas, a quien presuntamente le arrebataron 450 mil pesos que traía en un maletín negro afuera de su empresa, sin embargo aún no hay denuncia formal por parte de los afectados.El delegado regional de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que existe un video en este presunto robo, pero en él no se puede apreciar si existió la violencia contra la víctima de nombre Javier Soto, pero aun así continúan con la indagación respecto al caso para dar con el paradero de la persona que presuntamente cometió el robo.Trascendió que la víctima de este atraco perdió 450 mil pesos de la empresa, pero aún no se ha podido confirmar lo anterior ya que no se ha presentado la denuncia correspondiente por parte de los directivos de la empresa o de los representantes legales.La fiscalía está en búsqueda de la persona que aparece en el video que presuntamente se lleva el dinero, para ello se ha conformado un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación Criminal que le da seguimiento al caso para esclarecer los hechos.Para ampliar las investigaciones es necesario que los representantes legales interpongan la denuncia correspondiente, pues los delitos patrimoniales ahora se persiguen por querella.