Roban más de un millón de pesos vía electrónica

Tres víctimas denunciaron ante el Ministerio Público robos a sus cuentas bancarias que en total suman 1 millón 325 mil pesos realizados por transferencias y pagos electrónicos, en San Pedro y Monterrey.Una fuente allegada a la investigación indicó que la denuncia más reciente fue presentada el martes 30 de julio por un hombre, quien no fue identificado.Mencionó que se encontraba en la Calzada San Pedro, a la altura de la Colonia Fuentes del Valle, recibió varias notificaciones a su celular.Según su afectado, de su cuenta se realizaron compras, disposiciones de efectivo y transferencias que él no autorizó.Agregó que le robaron unos 570 mil pesos, precisó el informante.La fuente no reveló en qué banco es cliente el afectado.Un segundo caso fue denunciado el 24 de julio por un vecino de la Colonia Residencial Chipinque.El afectado también recibió notificaciones a su celular sobre varios movimientos en su cuenta de cheques, explicó la fuente.La víctima acudió a una sucursal del banco, del que no se reveló cuál, y le informaron que el dinero había sido transferido a una tarjeta de otra institución de crédito.El sampetrino aseguró que no conoce al supuesto beneficiario.De acuerdo con la denuncia, el monto robado fue de unos 330 mil pesos.Un tercer caso fue denunciado por una empleada del Seguro Social, quien tiene su domicilio en San Nicolás.La afectada indicó que el pasado 10 de julio su tarjeta de nómina fue dejada en cero.Señaló que luego recibió un correo electrónico en el que Banorte le informaba de movimiento anormales, por lo que sus cuentas serían bloqueadas.Agregó que ingresó a la aplicación móvil y no vio nada extraño, pero ante la duda volvió checar dos horas después y detectó 11 movimientos que no reconoció.Las transferencias fueron interbancarias a cuentas de Banamex, Bancomer y Santander, según la denuncia que presentó en el Ministerio Público.En total, a la mujer le robaron 425 mil pesos.