Roban medicamento contra el cáncer ahora en Durango

Durango.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED) pidió a la población evitar la compra de medicamentos oncológicos, en específico de la empresa Novag, ya que este laboratorio privado fue robado y no se garantiza que el producto sea seguro o de calidad.



El titular de dicha dependencia, Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, sostuvo que se desconocen las condiciones de almacenamiento y manejo.



Se emitió un oficio de alerta sanitaria por parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el fin de alertar a la ciudadanía, ya que ese fármaco puede ocasionar problemas de salud en el paciente, detalló.



Entre los medicamentos robados destacan daunorubicina 20 mg, fluorouracilo 500 mg, oxaliplatino 100 mg, dacarbazina 200 mg, etoposido 100 mg, mitomicina 5 mg, idarubicina 5 mg, oxaliplatino 50 mg, ciclofosfamida 1g, ciclofosfamida 200 mg y epirubicina 10 mg, informó, Gardeazabal Niebla.



Por tal motivo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED) alerta a la población en general y a los médicos de abstenerse a suministrar este medicamento, en virtud de que su uso representa un riesgo para la salud, en razón de que no cuentan con un aval de seguridad,