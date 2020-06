Roban siete veces el mismo kínder

Escuchar Nota

Se han llevado bocinas, impresoras, computadoras, calentadores, microondas, bueno hasta un refrigerador, y no obstante los ladrones siguen regresando al Jardín de Niños ‘ Xicotencatl Ayacatzin’ de la colonia Nueva Tlaxcala, mismo que han ‘visitado’ siete ocasiones en lo que va del año.En sus últimas visitas, como no han encontrado ya objetos de valor, se han dedicado a vandalizarlo, y hoy el plantel presenta daños por mas de 100 mil pesos en puertas, ventanas, protecciones y demás infraestructura, por lo que el panorama resulta devastador para las directoras y educadoras.Entrevistada desde el noticiario DESPEGA CON CHUCHUY de TELE SALTILLO, la Directora de Turno Matutino, Tania Hernández Ríos, dijo “la verdad, es que de enero para acá se han metido siete veces seguidas, tres ellas durante la contingencia en el transcurso de los últimos tres meses”.La entrevistada comenta “en los últimos robos nos han dejada muy dañada la infraestructura : vidrios quebrados, ventanas, puertas y protecciones dañadas, y hoy los daños ascienden a unos 100 mil pesos”, lamenta la profesora, quien comenta que por mas llamados que pese a las denuncias, no se haya dado la suficiente vigilancia que inhiba a los ladrones y frene el vandalismo”.En cada uno de los robos y actos de vandalismo, las directoras de los dos turnos han interpuesto sus respectivas denuncias : “nosotros cumplimos con lo que marca el protocolo, hablamos a la policía, vienen levanta todos los datos y presentan las denuncias correspondientes, pero no hemos tenido ningún resultados, y los robos se siguen presentando”.Comenta que a solo dos cuadras del plantel hay una caseta policiaca, “donde también reportamos los hechos, y aunque nos dicen que van a monitorear, la verdad es que los robos no se detienen”.También comparte que han hecho llamados a los Padres de Familia que viven en el sector para que se conviertan en los principales vigilantes, “y se les ha pedido que hagan conciencia, porque finalmente el kínder es de sus hijos, es de su sector, y que avisen a la policía si ven algo sospechoso, pero tampoco hay resultados, tampoco se ha dado una solución”.