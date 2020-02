Roban Virgen de Capilla; piden ayuda en redes

Escuchar Nota

Salamanca, Guanajuato.- Los delincuentes ya no respetan ni a la misma virgen, pues la imagen peregrina fue sustraída de la capilla en la colonia La Gloria.



En redes sociales fue subida la imagen de la virgen para que pueda ser identificada y regrese a la capilla de la calle Serafines.



Este domingo, los feligreses que acudieron a la capilla se dieron cuenta que la imagen de la virgen peregrina ya no estaba.



"Pedimos a toda la comunidad de su apoyo para poder recuperarla, o si alguien sabe algo de su paradero se lo agradeceremos, o si alguien la está vendiendo favor de reportarlo", se publicó en las redes sociales.





Con información de Noticias am