Roban y el gusto les dura minutos

Encerrados tras las rejas, terminaron 4 sujetos luego de ser sorprendidos robando al interior de vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad.La primera detención se registró a las 7:45 horas del lunes, sobre la calle Cañón de Alazanas de la colonia Nuevo Teresitas, donde elementos de la Policía Municipal realizaban un patrullaje de vigilancia.Los oficiales vieron a un sujeto descender de un coche y mostrar actictud sospechosa, pues cargaba con un acumulador y trató de correr al notar su presencia.El hombre identificado como Martín Oswaldo “N”, fue alcanzado por los uniformados y tras ser cuestionado terminó por confesar que había forzado la puerta del auto para cometer el hurto.El segundo de los atracos ocurrió en las calles de la colonia Saltillo 2000, luego de que un peatón fue asaltado, pero el ladrón no contaba con que no llevaba pertenencias y lo único que le pudo quitar fue una chamarra, aunque fue detenido minutos después por las autoridades.Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la calle Alameda y Hércules del sector en mención, cuando César Alfonso “N”, interceptó a un peatón con la intención de arrebatarle sus pertenencias sin darse cuenta que no cargaba objetos de valor.Al acercársele al peatón, el agresor le ordenó que le entregara todo lo que trajera de valor, pero su víctima le respondió que no contaba con celular ni con cartera, así que César Alfonso “N”, no soportó irse con las manos vacías y le pidió que le entregara la chamarra que traía.Cuando el peatón se la entregó, huyó y el afectado avisó a policías municipales que se encontraban cerca de donde ocurrió el atraco, por lo que de inmediato procedieron con la búsqueda hasta que dieron con su paradero.Más tarde, Rodolfo “N” fue detenido por policías municipal en el cruce de la calle 27 y la avenida Oriente, de la colonia Vista Hermosa, luego de sustraer una manguera y un garrafón con 20 litros de diésel del interior de una vivienda, pero fue detenido y enviado a las celdas municipales.