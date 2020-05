Robbie Williams revela que ya no recuerda las letras de sus canciones

Escuchar Nota

"Si estuvieras en un estadio lleno de gente y hubieras consumido drogas en tu vida, tu cerebro no funcionará correctamente’, dijo el intérprete de ‘Angels’. ‘Y lo último que quieres hacer cuando estás mirando a 80 mil personas, es decir… no recuerdo estas letras", agregó el artista de 46 años de edad.

El cantante británico,, y confiesa que yaEn una reciente entrevista que la estrella del rock tuvo con el diario The Sun, confesó queporque no recuerda de las letras de sus canciones.Además, Robbie Williams afirmó a The Sun queCuenta con 25 años de carrera y más de 70 millones de discos vendidos.