Robert Downey Jr. limpiará planeta con tecnología

El actor Robert Downey Jr. anunció el lanzamiento de una organización para combatir la crisis climática por medio de tecnologías avanzadas.Se trata de la organización The Footprint Coalition, que se enfoca en el uso de robótica y nanotecnología para limpiar el planeta.“Entre la robótica y la nanotecnología, podríamos limpiar el planeta de manera significativa, si no totalmente, en 10 años”, dijo Downey Jr. el martes en Re:MARS, conferencia sobre el aprendizaje automático, la automatización, la robótica y el espacio.En la charla de 20 minutos, Downey Jr. habló de los beneficios de la inteligencia artificial, un tema con el que está familiarizado, ya que fue anfitrión de un documental en YouTube sobre el asunto y, en la ficción, por su papel como el genio, millonario, filántropo, Tony Stark (Iron Man).El actor no explicó cómo The Footprint Coalition pretende conseguir sus objetivos de manera concreta ni quienes la respaldarán.Oficialmente, la organización arrancará labores en abril del 2020.