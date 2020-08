Robert Pattinson se sacude su papel de Crépusculo y se consolida en su carrera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sometido a la presión del éxito por "Crepúsculo", que le sorprendió siendo poco más que un adolescente, Robert Pattinson dio un paso atrás ante aquella descomunal fama tan difícil de gestionar. Con la madurez alcanzada y el peaje emocional pagado, el británico regresa al cine comercial tras unos años rodando con autores independientes, muchas veces en pequeñas producciones europeas.



Ahora, de la mano de Christopher Nolan y su "Tenet", derriba para siempre la puerta de Hollywood con un papel complejo y de gran profundidad. "Cualquier actor al que le preguntes te dice que quiere trabajar con Christopher Nolan. Cuando leí su guion por primera vez me sorprendió, porque es el más ambicioso que he leído en toda mi vida", apunta el actor durante una entrevista telemática con ABC. De su personaje, Neil, diremos que es un físico al que le quedan impecables los trajes y que ayuda al protagonista, John David Washington, a cumplir su misión de salvar al mundo. "Ha sido una película increíblemente física, mucho más de lo que imaginaba. Pensé que iba a ser más cerebral y menos intensa. Sin embargo, hay muchas escenas de acción extrema. Eso y conseguir que la física fuera accesible. Yo no sé nada de física e intentar entender conceptos y explicarlos como si yo fuera un genio fue bastante difícil. Pero estaba en buenas manos", apunta Pattinson, que todavía no se atreve a vaticinar cómo responderá la audiencia en estos momentos de pandemia.







"Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Que “Tenet” se convierta en la primera gran película tras la pandemia es un reto y espero que la necesidad de la gente por ver cine en las salas se vea recompensada. Esta cinta es una experiencia muy especial y merece la pena disfrutarla en las salas de cine. Si no han visto nada en meses, creo que van a encontrarse con algo muy explosivo", presume.



El nuevo Batman



"Tenet" es, para Pattinson, la primera alegría de un año mágico: la nueva película de "Batman", con él de protagonista, tiene buena pinta, a tenor de las primeras imágenes que se han podido ver: "Me gusta trabajar con quien me intimida por su trayectoria profesional o su talento. Algo como Batman, que la simple expectativa del público me aterroriza, me pone. Eso es lo que me atrae a la hora de elegir un proyecto. Me inclino hacia aquello que va a provocarme un chute de adrenalina. Cada película me provoca las mismas ansiedades, los mismos miedos. Cuando llegué a un rodaje tan grande como Batman, me impactó inicialmente, pero luego se convirtió en lo de siempre: en mi relación personal con el personaje", sentencia.