Robert Pattinson sorprende haciendo su propio photoshoot para GQ

Me levanto y me encuentro CON ESTO que son autorretratos de Robert Pattinson. Es super interesante ver como el se captura a si mismo, no es su atractivo lo que quiere mostrar y yo estoy besándole los pies grande Roberto pic.twitter.com/I0b1pJMGP1 — The Jefa (@julitissi) May 12, 2020

.- La cuarentena despierta el lado más creativo de muchos, y qué mejor si se trata de alguien que ya de por sí se dedica al arte y puede así sorprender a mayor medida con sus creaciones.es una de estas personas excepcionales que hoy logró impresionar a más de uno con una serie de retratos que se tomó el mismo durante el confinamiento a manera de un photoshoot para ilustrar una entrevista de la revista. Aunque el actor no celebrara su cumpleaños número 34 hasta mañana, 13 de mayo, hoy, los usuarios delo hicieron tendencia en red social pues su trabajo los asombró.El else pueden apreciar varias imágenes deposando en los spots más extraños de su casa, desordenada y un poco sucia, que, aunque no sean los lugares en los que uno pensaría primero para la realización de una sesión fotográfica, crean un espacio armónico en las imágenes del actor.Los internautas resaltan de estas fotos la capacidad artística de, pues aseguran, que lo que menos le importa al actor en estas fotografías es resaltar su belleza física, sino que, por el contrario, retratan a un hombre viviendo la cuarentena, como cualquier persona normal.Además de esto, Robert demostró su buen gusto, pues estiló por sí sólo los looks que lució en cada fotografía en las que, aunque no haya sido el propósito principal, lucía muy bien.En las fotografías se puede observar al actor jugando con su guardaropa, metido en su closet que está vuelto de cabeza y se le puede ver en su cocina, comiendo cereal como cualquier otro mortal y también, posando frente al espejo sosteniendo su cámara para capturar la imagen que sirvió de portada de la revista, que estará disponible en junio.Información por Milenio