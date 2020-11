Roberto Palazuelos no descarta incursionar en la política

Escuchar Nota

“Por el momento no pero no digo que no para siempre, es una inquietud que yo traigo adentro y que siento que sería muy bien. No me gustaría morirme sin hacer algo por mi país pero no es el momento”, dice a EL UNIVERSAL.

“Creo que una de las deficiencias más grandes que tiene nuestro país es que tenemos una pésima procuración de justicia que deriva de malos sueldos, que causa una impunidad terrible a todo tipo de criminales y también tenemos un poder judicial que tiene el mismo problema. Me gustaría llegar para darle una profunda reforma a todo eso para volverlo más eficiente y obviamente también me gustaría llegar algún día para traer bienestar a la gente, cuidar de la ecología, pero por el momento son inquietudes, amores que tengo pero lejanos”, explicó.

"No te dejan ni siquiera entrar a la base militar si no lo traes, te están poniendo gel y te toman temperatura y todo. Lo que pasa es que a mí no me gusta tomarme fotos con cubrebocas, la gente tiene que entender que es parte de mi trabajo y de mi imagen y me lo quito para lo que va a salir en la cámara, en el video, y me lo vuelvo a poner y más porque si estoy hablando con el cubrebocas la gente ni me entiende", comentó.

"El cubrebocas es muy importante sobretodo cuando estás en interiores y ahí se tenía que traer a fuerzas no nada más por el Covid-19 sino porque como están en obra no saben la cantidad de polvo que hay y como te estás trasladando en vehículos de terracería de repente te pasan unos camiones por terracería y te llenan de polvo, sin cubrebocas no puedes estar ahí".

"Yo siempre estaba hasta molesto con la obra porque yo era muy pro del de Texcoco. Pude llegar a conocerlo, me interesó mucho porque ellos mismos van a hacer Tulum".

"Cuando iba yo en el camino venía yo quejándome, llegué a la base militar y cuando empecé a ver el recorrido, las pistas y el sistema MIC (modelado de información para la construcción) y vi a puros jóvenes mexicanos que tienen contratados, me llevaron a ver las pistas… me impresionó".

