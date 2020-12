Roberto Pérez Loarca toma las riendas del Cruz Azul Femenil

Escuchar Nota

Roberto Pérez, toma las riendas de Cruz Azul Femenil, tras finalizar su labor de manera inmejorable con el equipo celeste de la Liga Premier.



https://t.co/psboatIhhE #UnaFormaDeVida — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) December 22, 2020

.-ya tiene técnico y es el ex portero y entrenador de guardametasEl ex futbolista se hará cargo detras la salida dePérez Loarca ya estuvo en la selección de jugadoras para reforzar al plantel y la directiva cementera le comunicó que debía tomar al equipo, dejando alHidalgo de laEl ex arquero tenía al equipo en el primer lugar de lay ahora tendrá el reto de dirigir a una femenil que desde el sábado entrenará en La Noria, pues ya no lo hará enSin embargo, sus partidos los seguirá disputando en el