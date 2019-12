Roberto Xavier ganó La Voz Kids porque cantó con el corazón

“Pensé que no lo lograría porque cuando me tocó interpretar el tema ‘Dime’ de Julión Álvarez, lo sentí muy alto y me impactaba mucho, pero ya en el escenario, Lucero me dijo que si no salía, pues ni modo, que sólo me ocupara en cantarla con el corazón y es lo que hice”, platicó a Notimex.



“Durante el tiempo de mi preparación aprendí a emplear las técnicas correctas para cantarle bien a mi gente bonita. También logré ser auténtico, pero padecí mucho lograr las canciones de ‘Dime’ y la de ‘Y llegaste tú’”, recordó.



“Me gusta la banda porque cada letra tiene un mensaje importante. Lucero es una mujer encantadora y buena persona, tuvimos una química grandísima. No hemos hablado, pero me gustaría mucho que me apoyara. La escogí porque soy su admirador y también de Pedro Fernández, ellos trabajaron juntos en películas”.



“Yo canto a donde me inviten, ya sea en eventos culturales, para interpretar las ‘Mañanitas’, en iglesias, serenatas y hasta en divorcios. Pero no dejo la escuela porque es lo más importante. Voy en cuarto año y mi materia favorita son las matemáticas, también me gusta mucho dibujar”.



, expresó Roberto Xavier, el originario de Aguascalientes que obtuvo el primer lugar en la final de la segunda temporada de La voz kids.