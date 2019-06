Robo a automóviles cometidos por estudiantes es una felonía

Mientras que los jóvenes lo consideran como una travesura que realizan para divertirse o simplemente pasar el tiempo durante las vacaciones de verano, el robo de vehículos o de partes de automóviles es una felonía y por lo tanto el Departamento de Policía de Eagle Pass sancionará severamente a estudiantes que cometan este grave delito.Así lo aseguró el jefe del mencionado departamento de seguridad en esta localidad, quien destacó que durante el verano del 2018 se registraron dos casos de robo de vehículos cometidos por estudiantes, quienes posteriormente abandonaron los automóviles en arroyos y canales de la ciudad para no ser descubiertos, sin embargo se castigó severamente a quienes resultaron responsables.“Esto lo toman como una travesura, tomar los vehículos y después abandonarlos cuando les han robado algunas partes, pero no es diversión es una felonía y se tiene que castigar a quienes resulten responsables, no importa si son estudiantes o menores de edad ellos tienen que pagar por esta mala acción que están cometiendo”, expresó.Añadió que para evitar este tipo de situaciones es importante que los padres vigilen a sus hijos y además se involucren en las distintas actividades que preparan los departamentos de Parques y Recreaciones tanto en la ciudad como en el condado, para que así los jóvenes se mantengan ocupados y su tiempo lo inviertan en algo productivo.