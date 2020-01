Robo de piezas arqueológicas en México es ‘mínimo’, afirma el INAH

La Razón

Luego de que se diera a conocer que laanunció que el próximo 22 de enero, nuevamentepertenecientes a culturas como la olmeca y la mexica, Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), afirmó queAseveró que tenían evidencia de que, “pero ahora las comunidades son mucho más conscientes de su patrimonio, y por ello mismo para nosotros ya no es tan fácil llegar a una a hacer una excavación sin tener un escrutinio y vigilancia de los mismos pobladores”.Asimismo, refirió que en el caso de objetos como que subastará Millon, provienen de colecciones que salieron hace mucho tiempo del país yque no les dan el mismo valor y que desean convertirlos en dinero.“Sabemos de casos de coleccionistas que le tienen un gran cariño a sus objetos, y tenemos el conocimiento de uno que se suicidó cuando le quitaron su colección; pero una vez que ellos mueren, sus familiares no suelen tener ese apego con las piezas, por lo que buscan venderlos”, señaló.