Robo en Aeropuerto de Guanajuato podría ser de 46 mdp

En pasado dos días del llamado ‘robo del siglo’ en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato y hasta ahora no hay una cifra oficial del monto del atraco.En un principio se habló que botín fue de 20 millones de pesos, sin embargo, filtraciones a medios de comunicación, se estima que en realidad fueron 46 millones de pesos el total del robo.Excélsior ha solicitado entrevistas con el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, pero con el argumento de no entorpecer las investigaciones, no ha corroborado el monto.Tampoco la comisionada de Seguridad, Sophía Huett, ni el gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo -quien se encontraba en Alemania cuando ocurrió el robo- se han pronunciado al respecto.Sólo se sabe que bastaron 3 minutos para que los ampones lograran su cometido.