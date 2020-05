Robot con luz UV matará coronavirus en tiendas de Amazon

Escuchar Nota

"Tenemos grandes ideas provenientes de todas las áreas de la compañía. Nuestro grupo de robótica en particular se ha convertido en un laboratorio de investigación de desarrollo para la innovación por el Covid-19, primero utilizando el aprendizaje automático para detectar oportunidades de distanciamiento social en nuestro edificio, y ahora comenzando a diseñar y probar la desinfección con saneamiento ultravioleta móvil".



La propagación del Covid-19 mantiene en alerta a las autoridades de todo el mundo. Mientras los profesionales de la salud buscan una vacuna, algunas empresas están buscando la manera de mantener sus negocios abiertos y garantizar que sus espacios están libres del virus, tal esCon millones de personas quedándose en casa, las compras a través de internet se han convertido en una de las mejores alternativas. Pero la compañía no solo se dedica al comercio electrónico, también tiene tiendas que, asegura, mantendrá desinfectadas con el nuevo robot.De acuerdo con un video que medios de Estados Unidos mostraron, el robot se parece un poco al carro de equipaje de un hotel, con un marco de metal unido a un fondo rectangular con ruedas. En uno de los lados están montadas al menos 10 luces de tubo ultravioleta.La función de este robot es pasar por los pasillos de la tienda Whole Foods apuntando con luz ultravioleta a todos los anaqueles y a las puertas de los congeladores.De acuerdo con la compañía,La portavoz de Amazon, Kristen Kish, dijo que el grupo de robótica de la compañía ha estado diseñando y probando el robot UV.Sin embargo aclaró que por ahora solo se trata de pruebas, por lo que los robots no están utilizando actualmente en ninguna tienda de Amazon o Whole Foods Market. Y es que, implementar este tipo de tecnología puede resultar bastante costoso.Cabe señalar que Amazon no ha estado libre de la polémica. Algunos empleados de sus almacenes se han quejado de la poca seguridad que les brindan a pesar de que se han detectado casos de personas infectadas de Covid-19. Veremos si con su robot con luz UV mejora su imagen con respecto a este tema.