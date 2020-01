Robot lleva comida a personas en cuarentena por el coronavirus

Escuchar Nota

España.- El robot Peanut, de la empresa Keenon, se encarga de llevar comida a las personas aisladas en cuarentena en un hotel de Hangzhou, en China, con motivo del brote de coronavirus.



Un grupo de viajeros de un vuelo con pasajeros afectados por el coronavirus están en cuarentena en un hotel de Hangzhou, donde un robot enfermero se encarga de llevar comida mientras permanecen bajo observación.



Peanut, desarrollado por la empresa Keenon, avisa de su llegada a medida que avanza por los pasillos, para que las personas abran la puerta y salgan lo justo para recoge las bandejas que transporta.



El robot es un modelo autónomo asistencial, que cuenta con sensores y radares que, junto con tecnología de aprendizaje automático, le permiten ubicarse en el entorno y moverse con seguridad por el mismo.



El nuevo coronarivus 2019-nCoV se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad centro-oriental china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y con unos 11 millones de habitantes.



Por el momento, se ha encontrado una cierta vinculación común de los contagios con un mercado de pescado y marisco de Wuhan -ciudad sin costa-, aunque no han trascendido más detalles.



El virus se ha cobrado hasta el momento más de 132 vidas y hay casi 6.000 casos confirmados en China. De momento, no se ha confirmado ningún caso en España, pero ya se han confirmado enfermos en Francia, EEUU, Japón, Tailandia, Corea del Sur o Alemania. Aerolíneas como British Airways han cancelado sus vuelos directos a China como medida preventiva.



Este brote, sin embargo, no ha frenado acontecimiento muy ligados a la tecnología y China como el Mobile World Congress. La organización de la feria tecnológica de Barcelona ha asegurado que seguirán adelante con sus planes para finales de febrero, si bien reforzarán la atención médica disponible.