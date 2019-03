Robots que inspiran vocación y talento

Ayer dio inicio la Regional Laguna 2019 de la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), en la que se enfrentan 37 equipos entre veteranos y novatos, quienes con ciencia, tecnología y mucha creatividad buscan su pase a la Final mundial en la ciudad de Houston, Texas.El robot es solo un pretexto en esta competencia que implica el desarrollo y puesta a prueba de competencias, habilidades, trabajo en equipo y creatividad. Se trata de la decimosegunda competencia de FIRST Robotics en México. Ya fue la Final regional de Monterrey, la de Ciudad de México y ahora se lleva acabo la Regional Laguna.Para participar en esta tercera regional nacional del año llegaron a Torreón aproximadamente 2 mil jóvenes, junto con sus familias. Lo mismo desde el interior de Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora.