Rocío Nahle no se va de la Secretaría de Energía: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Rocío Nahle no dejará la Secretaría de Energía (Sener), y adelantó que en unos días se trasladará a despachar a Villahermosa, Tabasco.Ante las versiones de que el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, llegará en los próximos días a la Sener, el mandatario respondió que "no es así".En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo se refirió a las supuestas pugnas entre el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza y Rocío Nahle."Los dos son de primera, el director de Pemex y la Secretaria de Energía; muy profesionales, honestos, les tengo toda la confianza y se llevan muy bien".Afirmó que aunque se trata de actividades de Pemex, la secretaria de Energía ayuda al gobierno en el tema de las refinerías del país en coordinación con el director de la compañía productiva del Estado."Es una distribución, una división del trabajo, así estamos actuando. Tan es un equipo que en lo general, lo que yo le estoy pidiendo al director de Pemex que se ocupe más, que atienda de manera prioritaria todo lo relacionado con la extracción de petróleo".Mientras tanto, Rocío Nahle, "ayuda en lo que tiene que ver con refinación, aunque corresponda a Pemex, ella nos está ayudando en lo relacionado con la refinación, porque la Secretaría de Energía, básicamente sus funciones son normativas, entonces no requieren mucho tiempo".