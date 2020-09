Rodará Club Mustangs por una buena causa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Club Mustang Saltillo está invitando a todos los dueños de coches de dicha marca a unirse al evento con causa denominado Demostrando lo Mexicano que Somos.



Será el 16 de septiembre cuando salgan a las calles de la ciudad a quemar llanta, principalmente las del primer cuadro de Saltillo, como es el Centro y sus alrededores.



Para participar no es necesario estar adheridos al Club, pueden acudir, pero tendrá una cuota para ir al desfile, la cual consta del mínimo de un kilo de alimento no perecedero, que más adelante será entregado a quienes más lo necesitan.



El punto de reunión es afuera de las capillas localizadas en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a las 17:30 horas.



Además del alimento deberán acudir con una serie de requisitos más, siendo estos los protocolos de seguridad y sanidad, como es el cubrebocas obligatorio y un máximo de dos personas por auto.



Además los participantes no podrán abandonar sus autos.