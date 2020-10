Rodgers y Tonyan lideran triunfo de Empacadores

Escuchar Nota

y los Empacadores de Green Bay se mantuvieron invictos tras imponerse el lunes 30-16 a los Falcons de Atlanta, que aún no conocen la victoria.por primera vez en la historia de la franquicia. Las dos carreras de touchdown de Todd Gurley no pudieron impedir que los Falcons sumasen un inicio de 0-4 por primera vez desde 1999, cuando después de disputar el Super Bowl acabaron con una foja de 5-11.Green Bay no pudo contar con sus dos mejores receptores: Davante Adams fue baja por segundo juego consecutivo por molestias en el tendón de la corva y Allen Lazard entró a la lista de lesionados por problemas en el área abdominal.a firmar la salida más productiva de su joven carrera.Tonyan tuvo recepciones de touchdown de 19 y 8 yardas para coronar las dos últimas posesiones de los Packers en la primera mitad. Sumó otra de 21 yardas mediado el tercer cuarto.El agente libre de Indiana State, que no fue seleccionado en el draft de 2017, terminó la noche con seis recepciones para 98 yardas y tres touchdowns, sus mejores marcas en las tres categorías. Tonyan, quien comenzó la temporada con dos touchdowns en su carrera, había llegado a la zona de anotación en cinco veces en los tres últimos encuentros.. En lo que va de temporada ha lanzado 13 pases de touchdown sin intercepción.