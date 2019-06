Rodrygo Goes es presentado en el Real Madrid

Rodrygo Goes, joya juvenil de Brasil, fue presentado como nuevo elemento del Real Madrid, y aseguró ser el mejor día de su vida. Fichado hace un año, pero cedido a Santos, por fin pudo cumplir su sueño de pisar el césped del coliseo merengue.En la sala de prensa de Santiago Bernabéu, el amazónico dijo que: “Es la realización de un sueño desde pequeño. Es el día más feliz de mi vida”.Además aseguró: “La presión la tienen todos los clubes de fútbol. Aquí es mucho mayor porque es el mejor del mundo. Vinicius me ha contado su experiencia, me ha dicho que hay que tener paciencia, tengo un futuro enorme”.Dijo que prefiere jugar por las bandas y dará todo de sí para dejar huella en el cuadro Merengue, en donde tiene referentes, tales como: “Soy delantero rápido, me gusta hacer muchos goles y regates. Soy brasileño y tenemos estas características. Ronaldo el Fenómeno. También Roberto Carlos. Son ídolos".