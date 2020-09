Rogelio Funes Mori, ¿elegible al Tri?

Escuchar Nota

"A mí me encantaría estoy agradecido con el País, con la gente mexicana que me sigue y que me trata con cariño. Me encantaría", reveló el año pasado en una entrevista.

"He hablado con el club para que me puedan ya naturalizar y faltan otros detalles para ya ser naturalizado, los años los tengo, la verdad que si hay una oportunidad me encantaría", insistió.

Un cambio en las reglas por parte de laconvertiría al delantero argentino de los Rayados,en candidato a jugar con la Selección Mexicana.El organismo rector del futbol mundial está por realizar la modificación del reglamento sobre el cambio de federación de los jugadores, de acuerdo a la información publicada hoy por el diario españolEl ajuste permitirá que un jugador participe en dos selecciones bajo ciertas circunstancias, entre ellas que haya participado en no más de 3 partidos con su selección actual en partidos internacionales A, que hayan transcurrido más de tres años desde su último partido internacional A o que jamás haya participado en un partido deBajo la normativa vigente,no podía jugar con el Tri por haber participado en el Campeonato Sudamericano Sub 20 en el 2011 con Argentina, pero la modificación le permitiría representar a México.De hecho, el "Mellizo" no ha ocultado su deseo de ser llamado por Gerardo Martino y ha manifestado que le encantaría jugar con el Tri.Incluso, el argentino empezó los trámites para ser naturalizado mexicano desde el año pasado.