Roger Waters dará concierto en México en escenario 360°

MEXICO CITY! WE ARE COMING.



Wednesday 7th October 2020

Palacio de los Deportes



Tickets on sale 10th February 2020 at 11:00am CST

Al parecery es que hoyUno de los creativos más importantes de Pink Floyd, tras sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá.los cuales tendrán un costo desde los $780 hasta los 2 mil 280 pesos. Obviamente más el cargo que siempre realizan por la impresión de los pases.Roger Waters se presentó en el Domo de Cobre en el 2018 con la gira titulada “Us + Them” en donde presentó muchos de los éxitos que él creó con la banda inglesa de rock progresivo y que se encuentran dentro de discos como "The Wall" "The Dark Side of The Moon", entre otros.