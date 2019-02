Roger Waters dedica canción de apoyo a Maduro

A video I made for the concert on the Venezuelan side of the border tonight. #handsoffvenezuela pic.twitter.com/hZUtxmswk5 — Roger Waters (@rogerwaters) 24 de febrero de 2019

El cantante Roger Waters publicó un video que envió al concierto organizado por el régimen chavista en respuesta al festival Venezuela Aid Live que se realizó del lado colombiano de la frontera y que ya había sido criticado por el artista."Esto es de mi parte para ustedes", indicó el artista, resaltando su respaldo al evento impulsado por Nicolás Maduro, y entonó unos versos de la canción "We shall overcome". La canción, traducida como "Venceremos", es un himno de protesta popularizado por los movimientos de derechos civiles en EU. Waters ya la había reeditado en 2013 en respaldo a la población palestina.El ex líder de Pink Floyd, que publicó el video la noche del sábado, después de que se conozcan las imágenes de la violenta represión y la quema de camiones con ayuda humanitaria, finalizó su presentación con un "Viva Venezuela".Días atrás, Waters publicó un video en su cuenta de Twitter en el cual cuestiona un concierto de artistas y las muestras de solidaridad hacia el pueblo venezolano, argumentando que se trata de una orden de los Estados Unidos."No hay una dictadura", sentenció el músico, pese a que siempre se ha mostrado comprometido con los pueblos oprimidos.En cambio, fustigó el show organizado para recaudar ayuda humanitaria en Cúcuta: "No tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad".