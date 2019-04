Rol Becerril canta por una noble causa

Con motivo de una noble causa y con la añoranza de regresar a su tierra, Rol Becerril se encuentra de vuelta en Saltillo para presentar su más reciente trabajo musical, además de algunos temas ya conocidos por el cantante, quien se presentará hoy en un evento benéficoAyudar por Ayudar, es el nombre del evento y tiene como fin el recaudar juguetes para este 30 de abril, allí el cantante saltillense hará acto de presencia después de un periodo de pausa en su carrera y de estar en la Ciudad de México trabajando en su nuevo material.Becerril comentó a Zócalo que la invitación le llegó por parte de conocidos, la cual no dudó en aceptar pues según sus palabras “el evento va a recaudar juguetes para niños de escasos recursos”; destacó que el género que va a predominar es la trova.“Realmente yo no soy de trova, pero vamos a interactuar con un guitarrista que me acompaña”, mencionó Rol, quien también adelantó, permanecerá en la ciudad con motivo de la promoción de su nuevo disco Escúchame (2019), aunque destacó que deberá regresar a la capital del país para participar en unos premios en el Teatro Silvia Pinal.Explicó que aunque ha tenido algunas participaciones en la Ciudad de México, considera que la que hoy se llevará a cabo “es la primera del año”, y se mostró confiado en que volverá a la capital coahuilense.Por otro lado, aclaró que no estará solo, pues durante el evento contarán con la presencia de Lalo Montero, Luis Zavala y el Ballet Folclórico Ixtle, dirigido por Ramiro Moreno, aunque afirmó que él será el encargado de cerrar la presentación.Adelantó que el público va a poder escuchar canciones inéditas “que son algunos boleros rancheros, algunas de pop y algo de lo regional mexicano”, explicó. “Un poquito de mi música que ya conoce la gente de Saltillo”, cerró.Apoyar por Apoyar se llevará a cabo hoy en Rincón Santa Lucía, La Peña Latina en punto de las 21:00 horas, se podrá acceder con un juguete nuevo o en buen estado que no requiera pilas.