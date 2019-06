Rolling Stones retoman gira con Jagger recuperado

Los Rolling Stones se preparaban el viernes para retomar una gira por Norteamérica postergada hace unos meses para que su legendario líder, Mick Jagger, se sometiera a una cirugía cardíaca.En un video publicado en las redes sociales de la banda, Jagger apareció tocando una guitarra durante un ensayo para el concierto del viernes por la noche en el estadio Soldier Field de Chicago, primera fecha del tramo final de la gira denominada "No Filter" ("sin filtro").Este tramo de la gira, que incluye 17 conciertos en Estados Unidos y Canadá, estaba previsto para los meses de abril, mayo y junio.Sin embargo, los Stones, banda formada en 1962, anunció en abril la postergación de esos recitales para que Jagger, de 75 años, recibiera un tratamiento médico.El músico entró poco después al quirófano, donde se le realizó un remplazo de válvula aórtica mediante un procedimiento mínimamente invasivo que evita una cirugía a corazón abierto."Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, me estoy sintiendo mucho mejor ahora y recuperándome. Gracias también a todo el equipo del hospital por el magnífico trabajo", Jagger tuiteó luego de la operación.Conocido por los excesos de su juventud, el enérgico artista tiene ocho hijos, cinco nietos y un bisnieto. Su carrera animando escenarios en todo el mundo se ha extendido durante décadas.El grupo repetirá su actuación en el Soldier Field el martes de la semana próxima, y partirá luego hacia Ontario, Canadá, para el concierto que ofrecerán el 29 de junio en un predio al norte de Toronto.Como telonero del recital de este viernes en Chicago está anunciado grupo de soul St. Paul & The Broken Bones, oriundo de Alabama.La gira "No Filter" culminará en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida, el 31 de agosto.