Roma me pudo haber llevado a un desastre total: Cuarón

Alfonso Cuarón reveló en entrevista con el productor Gary Alazraki que antes de terminar de producir Roma, tuvo problemas financieros e incluso tuvo que pedir prestado para concluir el proyecto que lo llevó a ganar tres premios Oscar este año.Cuarón, explicó que Roma fue un proyecto prácticamente personal, un proyecto que lo remontaba con el ser mexicano y al que se refiere como “vital”, pero que nunca lo hizo pensando en el dinero.El director comentó que se sintió comprometido con terminar la cinta, aunque se enfrentó a diversos conflcitos ya que durante la realización, el cineasta tuvo problemas económicos, problemas que no esperaba porque, siendo el ganador del Oscar por Gravity, consideró que tendría la liquidez suficiente, pero no fue así.“No hago las películas por la lana, fue una cuestión de necesidad de vida, una cuestión vital… Yo sólo me endeudé, no fue que estaba el presupuesto que yo tenía, seguí pidiendo préstamos para seguir adelante, la película me pudo haber llevado a un desastre total, pero hay cosas mucho más grandes ”, explicó Cuarón al productor de Nosotros los nobles.El ganador del Oscar a Mejor Director dijo que con Roma se arriesgó a experimentar lo que él perseguía con un filme tan personal, “tuve éxito financiero con Gravity”Alfonso también dijo que con la cinta esterlarizada por Yalitza Aparicio, arriesgó su nombre y su futuro como director; pero decidió hacer el proyecto en esencia y verdaderamente significativo para él, pues también quería poner en práctica las referencias de grandes cineastas que han influenciado su trayectoria.Cuarón dijo que tuvo inseguridad al realizar el proyecto, pero que su película fue un ejercicio de memoria que tenía que concretar.