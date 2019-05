Roma sorprende a Juventus y sueña con la Champions

Con goles del capitán Alessandro Florenzi y de Edin Dzeko en los últimos minutos el club AS Roma venció a la Juventus de Turín por 2-0, en la jornada 36 de la Serie A de Italia y sigue en la pelea por estar en la próxima edición de la Champions League.Florenzi se convirtió en el héroe del partido a los 80 minutos recibiendo un balón dentro del área a pase del bosnio Edin Dzeko, quien posteriormente definió el partido a los 90 minutos desatando la euforia en el Estadio Olímpico de Roma este domingo.Pese a este descalabro, la Juventus ya es campeona de la Serie A con 89 puntos; mientras que la ‘Loba’ aún aspira a estar en la Liga de Campeones de Europa con 62 unidades, tres menos que el Atalanta que ocupa la tercera plaza y sólo uno por debajo del Inter de Milán que tiene el último cupo a la Champions.Roma sacó el partido más complicado de su cierre de calendario y se acerca a la conclusión del campeonato italiano con opciones para ser de la elite europea, deberá esperar descalabros del Inter y del Atalanta para colarse a la Champions, así mismo que el AC Milán no sume para que se concrete el pase.Juventus no le hizo fácil el encuentro a los de casa pues, a los 65 minutos un gol anulado a Cristiano Ronaldo, puso las caras largas en los aficionados de la Roma, pero el lusitano partió en fuera de juego y su anotación no subió al marcador.El conjunto romano cerrará el campeonato con una visita al Sassuolo para luego recibir al Parma, en la última jornada de la Serie A. Cabe mencionar que la Roma hará una gira de preparación por los Estados Unidos tras concluir esta temporada donde enfrentará a las Chivas de Guadalajara.