Romance de Belinda y Nodal sería montaje tramado por TV Azteca

“Yo no creo nada, es lo que viene siendo un montaje publicitario ¿para qué? No sé", mencionó la periodista de espectáculos.



“Hay una clave para saber que es falso y es que lo hayan anunciado, que lo haya anunciado su jefa de prensa. Si todos los romances de Belinda no hayan de qué manera taparlo", agregó.



En una reciente emisión del programa Con Permiso,Durante su intervención,publicitaria, pues se encuentran en medio de un proyecto dentro de TV Azteca.Asimismo, la comunicadora de Televisa enfatizó en el que el intérprete de Adiós Amor no entraría en los parámetros de pareja que busca Belinda, además de que hizo hincapié en la diferencia de edad.Por su parte, Pepillo Origel no se mostró convencido de los comentarios de su compañera, incluso, no descartó la posibilidad de que este nuevo amorío pueda ser completamente real.